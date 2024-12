Udine20.it - Giorgio Panariello a Trieste il 16 dicembre 2025

Leggi su Udine20.it

, comico, cabarettista, imitatore, attore e conduttore televisivo italiano amatissimo dal pubblico torna live nei teatri italiani. Con lo spettacolo dal titolo “E se domani.”,sarà protagonista sul palco del Teatro Rossetti diil prossimo 16(inizio alle 21.00), in un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di mercoledì 18. Info e punti vendita su www.azalea.it .Lo spettacolo inizia proprio conche viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.