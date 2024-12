Gianni Morsiani nuovo presidente Federazione Lotta-Judo-Karate

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 dic. (askanews) – Giovanniè ildellaitalianaarti marziali (Fijlkam). Nel corso della 46esima assemblea elettiva, che si è svolta a Roma, ha ottenuto il 54,84 per cento dei voti contro il 44,61 per cento dell’altro aspirante alla presidenza, Ezio Gamba, olimpionico di Mosca 1980 e fino a qualche mese fa coordinatore tecnico delle nazionali della Russia oltre che istruttore di Vladimir Putin.è stato vicevicario dellanel precedente quadriennio olimpico, sotto la presidenza di Domenico Falcone, che era in carica dal 2014. L'articoloproviene da Ildenaro.it.