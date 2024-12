Terzotemponapoli.com - Garcia: ”De Laurentiis? All’inizio pensavo di avere a che fare con un gentleman, ho pagato il fatto…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: ”dia checon un, invece si è rivelato qualcuno che si immischia in cose che non gli competono. Hoil fatto di avergli detto di rimanere al suo posto. Lui mi rispose che non poteva proteggermi se non lo ascoltavo. Ma io non ho bisogno di essere protetto” Rudi, ex tecnico del Napoli, è un fiume in piena in una lunga intervista concessa al media Carré di Raphael Domenach e riportata da Gazzetta.it. Queste le sue parole:Il primo affondo e contro Walter MazzarriIl primo affondo e contro Walter Mazzarri, l’allenatore ha preso il suo posto sulla panchina del Napoli, definito un “tocard”, una sorta di sfigato: “Non ha classe e non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato, e del fatto che gli sarebbe bastato vincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions”.