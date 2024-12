Escape Plan – Fuga dall’inferno | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Cinefilos.it

che c’è dasulGià protagonisti deiI mercenari e I mercenari 2, gli attori Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger si sono trovati nuovamente a recitare insieme per(qui la recensione), diretto nel 2013 da Mikael Håfström. Questo è in realtà il primo verodove i due si incontrano sul grande schermo per ben più che qualche breve scena, come accade invece nei due titoli sopra citati.in questo lungometraggio, infatti, è stato definito come il confronto tanto atteso tra due delle maggiori star del cinema d’azione dagli anni Ottanta in poi, da molti paragonato all’incontro tra Robert De Niro e Al Pacino nel thriller Heat – La sfida.Il progetto percircolava in realtà da molto a Hollywood, ma il susseguirsi di registi e interpreti diversi ha continuamente ritardato la sua produzione.