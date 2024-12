Enogastronomia presentato il progettoGiubileo nel Lazio | tradizioni sapori eccellenze

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 21 dicembre 2024 – Leenogastronomiche delsaranno protagoniste lungo i “Cammini”, unitamente al patrimonio religioso e culturale, attraverso un calendario di appuntamenti che accompagnerà i pellegrini nel corso di tutto l’Anno Santo.Il Giubileo 2025 rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere a livello globale leagroalimentari della regione. Il, cuore spirituale e culturale di questo evento, accoglierà milioni di pellegrini e visitatori, offrendo loro la possibilità di scoprire non solo i suoi percorsi religiosi e paesaggistici, ma anche le sue, la sua storia e la sua cultura. Un’iniziativa pensata per celebrare l’Anno Santo creando un connubio tra spiritualità e il patrimonio naturale e culturale del, nonché dando risalto alledella tradizione enogastronomica del territorio.