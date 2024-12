Lanazione.it - Due pet su cinque restano soli dopo le feste. La campagna Oipa per gli "invisibili" dei canili

Leggi su Lanazione.it

Le adozioni di animali nel periodo dellenatalizie hanno ripercussioni importanti sul futuro delle bestioli nel resto dell’anno. Si stima che i cuccioli regalati per Natale, a livello nazionale, siano oltre 20mila. E il 40 per cento – sempre secondo le stime – viene abbandonato o ceduto a un canile o a un rifugio a pochi mesi dall’arrivo in famiglia. Non solo: secondo l’, l’Organizzazione Internazionale di Protezione degli Animali, sono 150mila i cani e gatti abbandonati ogni anno, e una fetta considerevole non sopravvive alle tre settimanel’abbandono. Si tratta di stime, certo, ma i valori, tra le varie associazioni, tendono a somigliarsi: il Rapporto Italia dell’Enpa sul 2023, ad esempio, parla di 80mila gatti abbandonati e recuperati proprio dall’Ente Nazionale di Protezione Animali.