Diciassettesima giornata Basket Eurolega 2024 2025 | Bologna stende Barcellona Milano beffata dal Bayern

Nellala Virtus fa l’impresa piegando il(89-81). sul filo della sirena grazie alla tripla del sorpasso di Cordinier. Destino opposto, invece. perche viene sorpassata ad undici secondi dalla fine da un tiro libero delMonaco(78-79): VIRTUS86-81Vittoria di prestigio perche si toglie la soddisfazione di battere una corazzata come. I felsinei partono molto bene tanto da guadagnarsi un vantaggio di 23-15 a fine primo quarto, ma i blaugrana risalgono grazie alla tripla di Punterà per il -1 all’intervallo lungo.Al rientro in campo, Abrines trova il vantaggio per gli spagnoli, prima che le V nere si riportino nuovamente in avanti grazie al parziale di 8-0.