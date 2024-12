Lapresse.it - Delitto via Poma, verranno sentiti 26 nuovi testimoni e consulenti sull’omicidio di Simonetta Cesaroni

Ventiseiin procura a Roma per far luceirrisolto di, avvenuto il 7 agosto del 1990, in un ufficio in Via Carlo2 nel quartiere romano di Prati. La giudice per le indagini preliminari, Giulia Arcieri, nel decreto con cui si oppone alla richiesta di archiviazione proposta dalla pm Gianfederica Dito, dispone l’audizione, tra gli altri, dell’attuale vice capo della Polizia di Stato ed ex questore di Roma, Carmine Belfiore, Antonio Del Greco all’epoca dei fatti dirigente della sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma, i giornalisti Giuseppe Pizzo, Emilio Orlando, Igor Patruno, il criminologo Carmelo Lavorino, che nel corso degli anni hanno riportato in inchieste giornalistiche sul caso particolari che non sono stati mai presi in considerazione durante 34 anni di indagini.