Concorso Scuola 2024 | i compensi per i commissari delle commissioni esaminatrici

Mentre prosegue la presentazionedomande per il, con scadenza fissata al 30 dicembre, il Ministero dell’Istruzione definisce i criteri per la selezione e idei. Il Decreto Interministeriale n. 8 del 19 gennaiostabilisce le retribuzioni per presidenti, membri e segretari, puntando su un sistema di incentivi che premia rapidità ed efficienza. Retribuzioni base per iIl compenso base per ivaria in base alla categoria di personale esaminato. I componentiper i docenti dellaprimaria e dell’infanzia, diplomati degli istituti secondari e personale ATA di area B ricevono 1.600 euro. Per i docenti laureati dellasecondaria e personale ATAaree C e D, il compenso sale a 1.