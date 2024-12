Bolzano Lamborghini a 2mila metri d’altezza per un evento privato Il Club alpino italiano | L’alta montagna come un luna park – Il video

Leggi su Open.online

Super car che “sfrecciano” trainate a oltre. Tanto è bastato per scatenare le polemiche sui social. Online sono piovute critiche per la scelta di trasportare alcuni modelli dellafino al rifugio Comici a 2.154in Val Gardena (). «è ormai diventata un autentico», ha commentato il presidente del Cai altoatesino Carlo Alberto Zanella guardando ildiventato virale. Il gestore del rifugio, Igor Marzola, ha però voluto contestualizzare l’occasione: «Non c’è nulla da polemizzare. Si è trattato di unorganizzato daper un centinaio di clienti». L’azienda,Spa, si era dissociata «totalmente e fermamente da qualsiasi supposizione o dichiarazione che non provenga direttamente da fonti ufficiali».