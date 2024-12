Bologna-Fiorentina non è ancora finita Italiano sotto accusa | Ci vediamo a Firenze

Leggi su Sportface.it

Vincenzoè finitodopo la sua sfrenata esultanza a seguito della vittoria delsullaC’eravamo tanti amati: Vincenzoe laè stata una lunga storia d’amore, durata tre anni in cui entrambe le parti hanno dato e ricevuto tanto. Il tecnico ha condotto la squadra gigliata a tre finali, di cui due europee. Tutte perse, è vero, ma sono stati comunque percorsi importanti. Inoltre c’è stato quel salto di qualità che ha portato i toscani a lottare costantemente per l’ingresso in zona coppe mentre negli anni precedenti al suo arrivo si navigava a vista tra la zona salvezza e campionati anonimi.Com’è stato l’addio dialla Viola? Normale, verrebbe da dire. Né burrascoso (come quello di Thiago Motta colper intenderci) né ricco di emozioni.