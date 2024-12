Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Mens Sana concentrata sulla temibile Etrusca S. Miniato. Prosek ha tanta fiducia: "Credo che possiamo vincere»

Ultimi quaranta minuti di un 2024 decisamente emozionante per la Note di Siena’chiude il suo anno solare domani alle 18 in casa della temibilissima all’San, formazione della provincia di Pisa al momento in testa al girone insieme a Lucca che però ha inflitto una netta sconfitta a Menconi e compagni nell’ultimo turno. "La vittoria conto Spezia ha portato morale – ha detto ieri prima dell’allenamento Gianluca(nella foto) - ma ci dobbiamo concentrare in vista della prossima. Sanè una squadra forte che rispetto all’andata, quando ci mise in grossa difficoltà, è ulteriormente migliorata.ma servirà mettercela tutta e crederci fino alla fine". Il bilancio della prima parte di stagione è comunque buono. "La stagione fino ad ora è stata molto positiva.