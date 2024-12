Bergamonews.it - Allarme carceri, l’Associazione Coscioni: “A Bergamo sovraffollamento al 184%”

Leggi su Bergamonews.it

La denuncia della situazione nelleitaliane arriva dal. “Abbiamo chiesto formalmente di vedere le relazioni delle visite delle Asl. Nel frattempo invitiamo chi conosce la situazione penitenziaria a denunciarla in modo sicuro e anonimo al sito FreedomLeaks.org qui tutti i dati delcarcerario in Lombardia, per provincia e penitenziario. Al 9 dicembre 2024 in Italia sono 62.283 le persone detenute a fronte di una capienza ufficiale di 51.165 posti (dati del Ministero della Giustizia, elaborati dall’analista indipendente Marco Della Stella in una piattaforma che aggiorna costantemente i dati). Di questi, però, 4.478 posti non sono disponibili. Il tasso di affollamento è quindi del 133,405%. Durante l’estate era poco sotto il 130%.Per questo, e di fronte al silenzio delle istituzioni, ad agosto scorsoLucaha diffidato le 102 Asl competenti per la salute nelle 189italiane per chiedere loro di adempiere al ruolo, previsto per legge, di fornitrici di servizi socio-sanitari e di monitoraggio delle condizioni degli istituti.