Alessandra Amoroso big dell’estate. Concerto alla Villa il 2 agosto

Terzo asso calato in poche settimane. Dopo Ben Harper e gli Skunk Anansie un altro grande appuntamento si annuncia per l’edizione 2025 del FestivalBertelli Live organizzato da Leg Live Emotion Group con FondazioneBertelli.tornerà live da giugno 2025 nei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con il suo “Summer Tour 2025” ed il 2salira’ sul palco di Forte dei Marmi. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster (per info: www.legsrl.net). Laè sempre più amata dal pubblico e rencentemente si propone con nuovi lavori musicali: da oggi è disponibile in digitale “Rimani rimani rimani”, il nuovo brano che l’artista ha presentato a sorpresa live sul palco dell’ultimo tour nei Palasport. La prossima estate sul palcoporterà le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera, tra cui il suo ultimo brano “Si mette male”, scritto da Tananai e attualmente in radio.