Al campo di Scordovillo a Lamezia Terme è ora della pars costruens

di Fiore IsabellaGli idolicaverna, afferma Bacone, sono gli errori che derivano da opinioni e pregiudizi personali. Ogni individuo ha la sua “caverna” mentale, cioè la sua prospettiva soggettiva, che può distorcere la percezionerealtà. Quando tale prospettiva assume carattere oggettivo, la distorsionerealtà viene percepita dal senso comune come se fosse normale. Rompere questo automatismo, traslando la parte positiva del Novum Organum (construens), alla vicenda travagliatacomunità rom di, ammassata neldi(la più grande bidonville del mezzogiorno d’Italia) può essere una guida metodologico-operativa di indubbia efficacia.Ciò richiede, innanzitutto, un impegno di analisi che dovrebbe assumersi la politica, in particolare la Sinistra che, al posto di origliare i rumoripancia del popolo come fa impeccabilmente la Destra, e spesso non soltanto la Destra, si soffermi sul “Che fare?”.