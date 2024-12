Pianetamilan.it - Vendor loan rifinanziato, ma in Verona-Milan la Curva Sud contesta ancora

Nel pomeriggio ilha annunciato il rifinanziamento delstipulato, nel 2022, da Elliott con RedBird nel momento della compravendita del club rossonero con otto mesi di anticipo sulla naturale scadenza dell'accordo. Gerry Cardinale, versando altri 170 milioni di euro, ha 'abbassato' la quota capitale da restituire al fondo di Paul Singer a 489 milioni di euro. Assicurandosi, al contempo, il prolungamento dei tempi per la restituzione dell'intera somma a luglio 2028. In, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 in corso allo stadio 'Bentegodi', però, laSud, cuore del tifo organizzato rossonero, sta continuando con la protesta verso la proprietà già messa in atto a 'San Siro', subito dopo-Genoa, domenica sera e il giorno successivo al party privato per i 125 anni del club rossonero.