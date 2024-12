Linkiesta.it - Trump sfotte Trudeau e gli suggerisce di fare del Canada uno stato americano

I vicini di casa possono essere molesti, soprattutto se oltre la siepe ce n’è uno che si chiama Donald. Il quale probabilmente si compiace di seminare zizzania neldi, il cui staff sembra perdere pezzi a gran velocità. Chrystia Freeland, vice primo ministro ha rassegnato le dimissioni lunedì. Era in disaccordo con il primo ministro Justinriguardo alla risposta da adottare di fronte ai dazi minacciati da Donald. La lite ha fatto rumore su X: «Nelle ultime settimane, ci siamo trovati in disaccordo sul miglior percorso da seguire per il», ha scritto la Freeland. «Venerdì mi hai detto che non mi volevi più come ministra delle Finanze e mi hai offerto un altro posto. Dopo aver riflettuto, sono giunta alla conclusione che l’unica mossa onesta per me è quella di dimettermi».