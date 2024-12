Trump | 5% per Difesa dai Paesi Nato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.12 Il presidente eletto statunitense Donaldchiederà agli Stati membri delladi portare al 5% del PIL la spesa per la. Lo anticipa il Financial Times citanto fonti al corrente dei colloqui fra i collaboratori die alcuni alti funzionari europei.ha anche fatto intendere di essere deciso a continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina, smentendo così le minacce di tagliare i fondi per Kiev pronunciate durante la campagna elettorale per le elezioni che lo hanno riportato alla Casa Bianca.