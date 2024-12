Ilrestodelcarlino.it - Squadra già in campo. Shpendi resta ai box

subito inieri per iniziare a preparare la sfida di domenica alle 15 a Castellammare di Stabia contro le ’vespe’ di Guido Pagliuca. Allenamento rimodulato per smaltire le fatiche di coppa: solo defaticamento per chi è sceso intutta la gara a Bergamo, mentre partitella a ranghi misti con in mezzo anche alcuni giovani della formazione Primavera, quelli che non hanno giocato il match di campionato di mercoledì contro la Lazio, per gli altri. Assente Cristianche continua il lavoro personalizzato di recupero dall’infortunio rimediato contro il Cosenza sabato scorso. Il centravanti bianconero all’inizio della prossima settimana si sottoporrà a nuovi accertamenti strumentali per vedere il decorso del recupero, ricordiamo che il referto della risonanza effettuata lunedì parlava di lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo tibiale anteriore della gamba sinistra.