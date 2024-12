Lanazione.it - Nilo e Simonetta, nonni per scelta e per amore

Essereper. È quello che fannoStefanini eMattugini, i “per” responsabili dell’associazione il Cireneo che da tanti anni operano come volontari nelle scuole camaioresi. Per andare incontro ai genitori che lavorano, infatti, trattengono i piccoli studenti della scuola primaria IC Gaber nelle aule fino alle 14. "Durante questo lasso di tempo – spiegano – i bambini partecipano attivamente a progetti ideati da noi ed approvati dalla scuola. Adesso, per esempio, ci siamo dedicati al Natale e attraverso una storia dal titolo “Natale nel bosco incantato” (in foto), i bambini hanno dato vita a bellissimi lavoretti, tirando fuori tutta la loro creatività e manualità".hanno veramente un cuore grande ed una passione smisurata per i più piccoli, tanto che li portò nel 2010 a fondare l’associazione Cireneo per la tutela dei diritti dell’infanzia.