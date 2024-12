Lanazione.it - Natale di solidarietà a Viareggio: 650 pasti donati dallo chef stellato Giuseppe Mancino

di Maria Nudi Ildi chi fa fatica a mettere il pranzo con la cena, delle famiglie che vivono una quotidianità in salita per mille motivi, legati alla crisi, a lavori precari, a problemi di salute difficili, anche questo anno ha il sapore della, indossa l’abito della festa, perché l’unione fa la forza. Anche questo anno il Grand Hotel Principe di Piemonte scende in campo affiancato da Caritasche a sua volta coinvolge le associazioni di volontariato per scrivere una pagina die sorrisi. Il giorno di, nel giorno in cui le tavole sono imbandite a festa e nel giorno in cui si scartano i doni, loconfezionerà iche andranno a donare un sorriso e alle famiglie che non possono permettersi di sognare. Questo anno loe lo staff prepareranno 650, centoin più rispetto allo scorso anno.