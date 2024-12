Quotidiano.net - Musei Vaticani: inaugurata la nuova copertura vetrata fotovoltaica per ridurre l'impronta di carbonio

È stata, ai, ladel Cortile delle Corazze. Gli impianti sosterranno in modo significativo con una produzione di energia rinnovabile i consumi elettrici deie concorreranno ad abbattere la Carbon Foot Print (di) dello Stato. L'intervento, "realizzato in soli sei mesi da Areti, società del gruppo Acea che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica a Roma, ha un ulteriore valore estetico e funzionale per un sito di per sé già iconico nell'immaginario collettivo: infatti - spiega una nota di Acea - la sostituzione dei vetri esistenti con i nuovi vetri fotovoltaici ha permesso di realizzare unache garantisce un isolamento termico e un effetto di ombreggiamento che aumentano in modo significativo la vivibilità degli spazi".