Milano-Cortina 2026 mezzo milione di euro per 9 bob | servono a omologare la pista di uno sport che in Italia ha una ventina di praticanti

più,meno, ogni bob costerà all’incirca 55mila, più di un’auto medica e circa la metà di un’ambulanza. L’acquisto dei bolidi da far scivolare sul ghiaccio, per unoche inconta unadi, è stato formalizzato in una gara d’appalto bandita da Simico, la società governativa che si occupa delle infrastrutture per le Olimpiadi invernali. La spesa sfiora ildie sarà affrontata per consentire l’omologazione dellaprevista per ottobre del prossimo anno, con il decisivo appuntamento della pre-omologazione fissato per metà marzo. Visto che la “Eugenio Monti” sarà completamente nuova, prima dell’eventoivo che si terrà nel febbraioserve una verifica della sua funzionalità. I test richiederanno l’impiego di bob ed è per questo che Simico ha deciso di comperarne addirittura 9, tre per ogni categoria di gara.