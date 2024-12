Panorama.it - Migranti: la rotta balcanica risveglia la sinistra

Rashid è in ciabatte e Abdallah ha in mano un paio di stivali per la pioggia appena consegnati dal personale del campo di accoglienza di Lipa, in Bosnia, finanziato dall’Unione europea e circondato dalla neve. «Siamo partiti due anni fa dal Marocco e abbiamo percorso la» spiegano i giovanotti che sono venuti a godersi il sole al di fuori del campo. Poi aggiungono con un sorriso radioso: «Se Allah vuole arriveremo in Italia, a Venezia», che indicano sul cellulare grazie a Google Maps.A Lipa si rifocillano e hanno un giaciglio assicurato con tre pasti al giorno oltre a indumenti pesanti e scarpe per l’inverno. Così possono tentare «the game», il «gioco», come lo chiamano, l’ultima tappa dellafino a Trieste attraversando illegalmente il confine croato e sloveno.