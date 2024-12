Ilrestodelcarlino.it - Messe Natale 2024 a Bologna: tutti gli appuntamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 dicembre- Natività e apertura del Giubileo in Diocesi: molti glicon l'arcivescovo Matteo Zuppi. Prima celebrazione in calendario, martedì 24 alle 21, nella Hall Alta velocità della Stazione Centrale (via de’ Carracci, 27/a). L’arcivescovo Zuppi presiede la messa della Vigilia diproposta da Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, Cooperativa Sociale DoMani, FratelliGaudium e altre realtà. Sempre martedì 24, alle 23, in Cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa della Notte dipreceduta alle 22.30 dalla Veglia dell’Attesa. Mercoledì 25, alle 17.30 in San Pietro presiederà la Messa del Giorno di. Le celebrazioni, con i canti a cura del Coro della Cattedrale, saranno trasanche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.