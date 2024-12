Ilfattoquotidiano.it - Manovra, maggioranza divisa sulle multe ai No Vax cancellate: in 7 di Fi votano con il Pd

I No Vax finiscono per spaccare lacon la complicità del Pd. Il centrodestra si è diviso un ordine del giorno allapresentato dalla dem Simona Bonafè, nel quale si puntava – in sostanza – a radere al suolo il condono deciso lunedì in Consiglio dei ministri riguardo alleinflitte nel periodo della pandemia.Il Pd chiedeva di “garantire la piena e rapida attuazione dei procedimenti sanzionatori” nei confronti dei No vax “escludendo quindi ogni ulteriore proroga o modifica alla legge vigente finalizzata ad evitare che leai cittadini inadempienti vengano sospese o condonate”. E insieme alle opposizioni, nonostante il parere contrario del governo e il voto compatto del resto della, hanno appoggiato l’ordine del giorno anche sette deputati di Forza Italia.