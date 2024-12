Maltempo allerta meteo per sabato 21 dicembre | le regioni interessate

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nelle prossime ore si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione che ha attraversato l’Italia, portando precipitazioni e venti forti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato avvisi diper21: un’arancione per rischio idraulico è stata disposta su una parte dell’Emilia-Romagna, mentre altre settesono ingialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Di seguito i dettagli.“Domani,21, disposta l’arancione per rischio idraulico su parte dell’Emilia-Romagna, riferita alla previsione della propagazione delle piene dei fiumi Secchia ed Enza”, si legge nel bollettino ufficiale della Protezione Civile. L’area interessata dall’arancione include Emilia-Romagna: Pianura modenese.Leggi anche: Incidente con tragedia sulla strada: 24enne muore sbalzato fuori dall’auto, 3 amici gravissimiper21: leLa Protezione Civile ha inoltre emesso un’gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sicilia e Umbria.