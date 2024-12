Ilnapolista.it - Lega Serie A, l’elezione di Simonelli è congelata: non può essere proclamato presidente

A,di: non può.Ezio Mariaè stato eletto nuovodellaA. Ha ottenuto 14 voti. Vittoria quindi del fronte del Nord vicino a Gravina (Inter, Milan, Juventus, Atalanta, anche la Roma).però non puòdellaA. Al momento, secondo un parere delle Natalino Irti, non ha i requisiti necessari per l’eleggibilità. Dovrà decidere il Consiglio di. Ma la sua elezione al momento è.Ne scrive anche Repubblica:Dopo il voto l’assemblea si scalda. Claudio Lotito, leader degli sconfitti, contestadi. Grande agitazione tra i 20 club, discussione animata e prolungata: si attende ancora il verdetto sull’eleggibilità, dopo il parere dell’avvocato Natalino Irti presentato a inizio mese da Casini e che ne metteva in dubbio la possibilità dieletto per le cariche ricoperte.