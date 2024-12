Formiche.net - La Russia testa la sua guerra ibrida in Georgia. L’allarme di Zourabichvili

Leggi su Formiche.net

“La situazione inè grave, siamo in un momento cruciale degli sviluppi. Tutto ha avuto inizio prima delle elezioni, abbiamo visto progressivamente che il partito di Governo si è trasformato sempre più in un partito filorusso e ha creato le condizioni per uno Stato che verrebbe portato avanti secondo regole russe, con un controllo delle istituzioni che è diventato totale, fatta eccezione per la presidenza. Questo partito ha lo stretto controllo di tutte le istituzioni. Uno degli obiettivi principali del lavoro Ue inera consolidare l’indipendenza del sistema giudiziario, abbiamo avuto l’esatto contrario ovvero il totale controllo del sistema giudiziario”.A fornire questa descrizione della realtà è la presidente dellaSalomé, in audizione davanti alle commissioni Esteri e Politiche Ue del Senato per riferire delle prospettive europee dellain merito alla Comunicazione 2024 sulla politica di allargamento dell’Ue.