Oasport.it - La Fiorentina pareggia con il Guimaraes e guadagna gli ottavi di Conference League: Mandragora decisivo

Leggi su Oasport.it

Lahato con il Vitoria Guimarares per 1-1 nella sesta giornata della fase a gironi di. I viola sono riusciti ad arpionare un punto grazie alla stoccata diall’87mo minuto: Dodo crossa dalla destra, Varela riesce a deviare, ma il pallone finisce sui piedi del centrocampista, che tira a botta sicura e trova una rete fondamentale.Gli uomini di Raffaele Palladino avevano dovuto inseguire dopo che al 33? Gustavo Silva aveva portato in vantaggio i portoghesi con una rasoiata su assist rasoterra di Kaio. Laha così chiuso al terzo posto nella classifica unica con 13 punti all’attivo (quattro vittorie, un pareggio, una sconfitta), alle spalle del Chelsea (18 punti) e del Vitoria(13).La formazione toscana si è così qualificata direttamente aglidi finale della terza competizione europea per importanza e ora attende la vincente della sfida tra il Lubiana e il Vikingur Reykjavik, che hanno terminato questa fase rispettivamente in 14mo e in 19ma posizione.