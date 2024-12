Amica.it - La cintura sopra il cappotto di Katie Holmes

L’avevamo lasciata con unin shearling reversibile di Kuzyk, oggi ritroviamoin una versione decisamente più chic.Avvistata per le strade di New York, l’attrice ha scelto blazer pesante e jeans a gamba dritta di Nili Lotan. Il dettaglio di stile che balza subito all’occhio nelle foto paparazzate è ladoratail capospalla. Come accessoriha optato per maxi borsa, stivaletti in pelle a punta squadrata, occhiali da sole e cappello di lana. Un outfit semplice che grazie allametallica acquista subito un allure glamour: da replicare subito. GUARDA LE FOTOPeacot mania: ilda marinaio conquista la moda 2025 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LaildiAmica.