.com - Jovanotti annuncia la copertina del nuovo album Corpo umano

Leggi su .com

ladele che porterà dal vivo nei palasportLorenzoè tornato. Montecristo è il primo capitolo di una nuova avventura in radio e su tutte le piattaforme digitali, e anticipa l’in uscita il prossimo 31 gennaio dal titolo Il, del quale ha svelato oggi la. Il pezzo è il primo passo di un percorso che rompe le regole e ridefinisce gli orizzonti musicali di. Con Montecristo, Lorenzo ci offre uno dei suoi testi più profondi e introspettivi e ci porta in territori inesplorati.Con i PalaJova, Lorenzo ci guida in una nuova dimensione che va ben oltre il tradizionale concerto. Non si tratta solo di musica, ma di un viaggio multisensoriale, una grande festa che unisce energia, emozioni e condivisione.