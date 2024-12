Biccy.it - Joe Jonas dopo la doccia mostra tre tatuaggi particolari

Leggi su Biccy.it

Lontani, lontanissimi i tempi in cui Nick e Joeci regalavano servizi fotografici per Guess e Calvin Klein e selfie in cui esibivano i progressi in palestra. Sarà per questo che è bastato un video del cantante di Cake By The Oceanlaper farlo finire sulle più importanti testate americane, da People e Aol ad iHeart. Il 35enne ha aperto l’accappatoio ed ha accontentato i fan,ndo loro i treche ha nella parte superiore della coscia. L’artista americano si è tatuato SpongeBob che canta, ma anche Chuckie Finster dei Rugrats e Mojo Jojo delle Superchicche. Questi sono i treche ha fatto vedere poche ore fa, ma Joein altre parti del corpo ha anche Super Mario della Nintendo e Max Goof della Disney.Come hanno fatto notare su People Magazine, i treche la popstar hato in queste ore non sono nuovi, il primo (Spongebob) è stato fatto nel 2018.