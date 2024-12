Inter-news.it - Inzaghi: «Ho 25 titolari. Campionato aperto, Inter deve essere brava in questo!»

Leggi su Inter-news.it

Simonesi è espresso al termine di-Udinese, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-0.il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Simoneha parlato a Italia1 nel post-partita di-Udinese. Il tecnico piacentino ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria dei nerazzurri: «Quando dico che ho 25è .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «Ho 25in!»)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati