Thesocialpost.it - Incidente a Velletri, muore il 24enne Diego Pezzimenti: il conducente non aveva mai preso la patente

Un gravestradale si è verificato durante la notte su via 5 Archi, la strada rurale che collegaa Nettuno, tra le campagne delle province di Roma e Latina. Il bilancio è drammatico: un giovane di 24 anni ha perso la vita e tre persone sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento veliterno, squadra 27A, che hanno lavorato per estrarre i feriti rimasti intrappolati nell’abitacolo della Fiat 500 L.La vittima,, residente a poca distanza dal luogo dell’, è stata sbalzata fuori dal veicolo e trovata a diversi metri di distanza dai soccorritori. Testimoni locali, scesi in strada dopo aver udito il violento impatto, hanno riferito che l’auto ha colpito alcuni muri di recinzione prima di ribaltarsi più volte, fermandosi al centro della carreggiata.