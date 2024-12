Tpi.it - Inaugurato il nuovo ufficio postale mobile in Piazza San Pietro

In occasione del Giubileo, è statoieri, 19 dicembre, uninSan. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane. Il, donato da Poste Italiane, è collocato nell’emiciclo sinistro dellae sostituisce il precedente, che era allestito all’interno di un veicolo tipo Franzisella, entrato in servizio per il Vaticano, il 20 dicembre 2010.Ilapre le porte a pochi giorni dall’avvio del Giubileo 2025 e sarà a servizio dei cittadini, dei pellegrini e dei visitatori che arriveranno a Roma in occasione dell’Anno Santo che si aprirà il 24 dicembre.“Ilè stato realizzato inSan, gioiello dell’arte e simbolo universale della cristianità.