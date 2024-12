Ilfattoquotidiano.it - Donna travolta da camion della spazzatura a Sassari. Il conducente: “Non l’ho vista”

Ilstava facendo manovra quando l’ha, uccidendola. Unaè morta investita dal mezzo per la raccolta dei rifiuti a Cagliari, all’interno del parcheggiostazione di servizio Q8 di Sorso, giovedì 19 dicembre. Per lei non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito finora, il mezzo stava entrando a bassa velocità nell’area per ritirare i cassonetti quando ha travolto lache è morta sul colpo, restando incastrata sotto il. Nella stazione di servizio di via Cottoni a Sorso sono intervenute due ambulanze del 118, vigili del fuoco, Polizia locale e carabinieri. Ai soccorritori ildel mezzo, disperato e sotto choc, ha detto di non avere visto la. Il 18 dicembre alle porte di Cagliari un meccanico 57enne era morto travolto da unsu cui stava eseguendo una riparazione.