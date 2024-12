Lanazione.it - Docufilm su Gino Montefinale: anteprima a Porto Venere nel 50° anniversario della scomparsa

Undi mezz’ora per raccontare la poliedrica figura di“Storico, scrittore, artista e dotto nella scienza delle onde elettriche” come è scritto nella lapide che lo ricorda adove nacque nel 1881 e visse la giovinezza. La proiezione avverrà - alle 21 del 21 dicembre, nel 50°del grande personaggio - nella sedesezione spezzina dell’Associazione italiana radioamatori a lui intitolata; si trova in via Fontevivo 52, nei pressi del centro commerciale Le Terrazze, nel complesso dell’edificioFondazione delle ferrovie, che ospita anche il MuseoRadio, metà di una visita guidata dopo la proiezione del video. Il documentario è stato realizzato dal CantiereMemoria e da Obiettivo Spezia con l’impegno in prima linea dei rispettivi animatori, Corrado Ricci e Roberto Celi, il primo ha curato le ricerche e la regia, il secondo il montaggio.