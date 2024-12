Corruzioneotto arresti nel Catanzarese

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.52 Ottoin provincia di Catanzaro, 2 in carcere e 6 ai domiciliari. Contestati a vario titolo i reati di associazione finalizzata alla commissione di falsi materiali e ideologici,commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione, concussione e omissione di atti d'ufficio. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Catanzaro c'è un consigliere comunale di FI, all'opposizione. Coinvolto anche un componente della Polizia locale e un dirigente dell'Aterp,azienda per l'edilizia popolare.