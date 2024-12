Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Cosenza: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano Serie B 2024/2025. Entrambe le squadre vivono un momento altalenante, per cui servono punti per trovare equilibrio.si giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani non se la passano male per essere una neopromossa dimostrando di poter stare nella cadetteria. La squadra di Calabro è infatti dodicesima in classifica con 20 punti, molti dei quali ottenuti tra le mura amichesono arrivati tre vittorie e due pareggi.A causa dei quattro punti di penalizzazione i calabresi si trovano ancora in zona pericolosa. Tutto si è complicato ancor di più per le sconfitte contro Cesena e Frosinone, motivo per cui la squadra di Alvini deve tornare a fare punti, a partire dal match contro i toscani che permetterebbe di accorciare la classifica.