Bilancio 2025-2027 | tagli e investimenti per Pesaro e Urbino

Dopo parere favorevole espresso dall’assemblea dei sindaci, il consiglio provinciale ha approvato ildi previsione(a favore ‘Casa dei Comuni’, contraria ‘La Nuova Provincia’). La dirigente del settore Patrizia Omiccioli ha sottolineato "l’ampliamento deialle Province sul, che perprodurrà ulteriori decurtazioni per oltre 700mila euro. Nel complesso il totale deiper l’ente di via Gramsci ammonta a più di 20 milioni all’anno, a fronte di contributi statali assegnati per 16 milioni. "Resta quindi un differenziale di oltre 4 milioni che continuiamo ogni anno a versare allo Stato". Non solo: "Dalper gli enti locali sarà ancora più difficile, perché torneranno anche i vincoli del patto di stabilità". Capitolo: "Sulla viabilità interventi per oltre 21 milioni, derivanti da fondi ministeriali: tre milioni e 300mila euro nel, nove milioni e 300 mila euro nel 2026 e otto milioni e 500 mila euro nel".