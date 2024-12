Thesocialpost.it - Al Jolani, una delegazione Usa incontra il nuovo leader siriano a Damasco

Unastatunitense è giunta aper il primo incontro non ufficiale con le nuove autorità siriane, segnando un momento storico dopo il rovesciamento del regime di Bashar Al Assad. La notizia è stata riportata dai giornalisti dell’AFP presenti sul posto.Leggi anche: Caos Siria, ecco chi è veramente Ale perché non possiamo fidarciIncontro in un albergo della capitaleIl gruppo di diplomatici americani ha raggiunto la sede del capo della coalizione di governo, situata in un grande albergo della capitale siriana. Laviaggiava su un convoglio di SUV 4×4 immatricolati in Giordania e riconoscibili per la bandiera americana esposta.Dialogo concontroversoTra gli obiettivi della visita, un incontro con Abu Mohammad al-di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un’organizzazione classificata come terroristica dagli Stati Uniti.