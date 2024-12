Biccy.it - Willie Peyote cita i Jalisse in Grazie Ma No Grazie per Sanremo 2025

torna al Festival dia febbraio a distanza di quattro anni dalla sua ultima volta quando, col brano Mai Dire Mai (La Locura), ha conquistato il Premio Della Critica e il sesto posto in classifica. Una vera hit che probabilmente sarà bissata conMa No, brano che porterà in gara e che citerà i.Quando Carlo Conti aveva annunciato lazione deidurante la conferenza stampa (“iin un modo o nell’altro saranno al Festival: sonoti infatti in un testo della canzone di un Big“) il nome più quotato per farlo era quello di Fedez, ma così non è. Online alcuni si erano anche divertiti nell’ipotizzare le barre di Fedez con lazione. “Punto tutto su Fedez che ci dirà una str0nzata tipo “noi due eravamo come un quadro di Matisse, ci riproverò all’infinito con te come fanno con“; e ancora: “Una cosa tipo: “L’amore ci trafisse, poi da un giorno all’altro mi hai scartato come un brano dei“.