Visitare il Senegal | le bellezze della capital

Circondata da una natura tutta da scoprire, Dakar è una bellissimae che affonda le radici nel passato e guarda al futuro.: dove si trovaIlè un grande stato africano che confina a nord con la Mauritania, a est con il Mali, a sud con la Guinea Bissau e la Guinea. A ovest, invece, è bagnato dall’Oceano Atlantico. All’interno del suo territorio, si trova ilGambia, che copre tutta la zona intorno all’omonimo fiume. Lae delè Dakar e sorge su una penisola che si protrae verso il mare. Famosa in tutto il mondo per la corsa Parigi – Dakar, lae delsi raggiunge con un volo per Dakar che permette di ammirare numerose attrazioni che lasciano senza fiato.Lae Dakar: che cosa vedereNellaese è impossibile non fermarsi a Piazza Indipendenza, un’isola pedonale verdeggiante perfetta come punto di partenza per l’esplorazionecittà.