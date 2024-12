Bergamonews.it - Un anno di Adiconsum tra fake news e povertà

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un altrovissuto “pericolosamente”, in un continuo slalom, tra, truffe,e “solitudine sanitaria”. Nei giorni in cui Bergamo conquista la vetta di “città ideale”, la relazione che Mina Busi ha fatto alla riunione di finedel consigliostona, ma mette in piena luce le emergenze di questo territorio.“Siamo in presenza di un numero di famiglie in difficoltà in continuo aumento, che per recuperare risorse, dopo avere tagliato le spese “voluttuarie”, da qualche tempo riducono anche i consumi di prima necessità. L’intervento sui tassi per contrastare l’inflazione ha appesantito le famiglie che hin essere mutui e prestiti. Sono aumentati i casi di morosità, di sovra indebitamento e di pignoramento degli immobili con conseguenti ricadute sociali.