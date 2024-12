Quotidiano.net - Tony Effe lancia il ‘suo’ concerto di Capodanno a Roma: live al PalaEur

, 19 dicembre 2024 - E ora è guerra aperta!terrà unil 31 dicembre aldi. Dopo l'esclusione dalne al Circo Massimo organizzato dal Comune, il rapper annuncia a sorpresa un evento per festeggiare insieme ai fan l'arrivo del nuovo anno al Palazzo dello Sport della capitale. I biglietti, disponibili in vendita dalle 19 di oggi su Ticketone, saranno a prezzi calmierati. E, viste le polemiche, è facile ipotizzare che lo show sarà un sold out.commenta l'esclusione daldidie annuncia il brano 'Damme 'na mano' per Sanremo. In questi giorni l’artista ha raccolto ampia solidarietà. Intanto da parte di Mahmood e Mara Sattei, che hanno deciso, a loro volta, di non prendere parte all’evento della notte di San Silvestro organizzato dal Campidoglio.