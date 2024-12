Biccy.it - Tony Effe fa il suo concerto di Capodanno a Roma al Palazzetto dello Sport

Leggi su Biccy.it

, allontanato dalne diorganizzato dal Comune didopo alcune polemiche, ha deciso di rispondere facendo lui stesso un suoprivato. Lo farà alcon tanto di biglietti in vendita da oggi pomeriggio alle 19:00. Undeciso e organizzato all’ultimo in risposta al sindaco Roberto Gualtieri che ha così giustificato la sua decisione:“È risultato evidente che quella scelta avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti, per questo abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro. Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo innanzitutto con, ma per fortuna non c’erano contratti firmati e non ci sono penali da pagare. Non si tratta del diritto sacrosanto didi esprimersi e di fare concerti a, ma dell’opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell’amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti deldi“.