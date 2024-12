Ilrestodelcarlino.it - Tecnologia e Prevenzione: progetto per una città sicura e inclusiva nelle Terre d’Argine

Sono tre gli elementi chiave alla base delper unaa Misura di Tutti’, presentato dal Comune grazie a un finanziamento di oltre 60 mila euro del Fondo Unico Giustizia, costituito dalle somme recuperate dallo Stato a seguito di sequestri e confische antimafia: sicurezza,e inclusione sociale. Si tratta di un programma promosso dal Ministero dell’Interno e gestito dalla Prefettura, volto a sostenere "investimenti in misure e tecnologie per promuovere la legalità e migliorare il controllo del territorio, al fine di garantire lo sviluppo di programmi di rigenerazione urbana e la creazione di un sistema integrato per lae il contrasto dei fenomeni criminali". Così il sindaco Riccardo Righi ha introdotto ilpresentato dalla Polizia Locale delle: con lui gli assessori che ne gestiranno i tre indirizzi: Paola Poletti con il comandante della Polizia locale Davide Golfieri, per l’indirizzo sicurezza; Tamara Calzolari per quello sociale e Giuliano Albarani per l’Istruzione.