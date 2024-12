Romaniafallisce il negoziato governo pro UE avanti i sovranisti AUR POT SOS

Unlimitednews.it - Romania,fallisce il negoziato governo pro UE ,avanti i sovranisti AUR POT SOS

Leggi su Unlimitednews.it

Giovedì il Partito Socialdemocratico (PSD), che a inizio dicembre aveva vinto le elezioni parlamentari in Romania, si è ritirato dai negoziati per formare undi coalizione con gli altri tre principali partiti europeisti del paese. Marcel Ciolacu, primo ministro romeno e leader del PSD, lo ha annunciato con un post su Facebook un po’ criptico. L’ipotesi più probabile è che il PSD ora offra l’appoggio esterno a undi minoranza guidato da uno dei tre partiti europeisti con cui stava trattando: il Partito Nazionale Liberale (PNL), l’Unione Salva Romania (USR) e l’Unione Democratica degli Ungheresi in Romania (UDMR).Ciolacu non ha specificato i motivi del ritiro, ma c’erano state divisioni sulle misure da adottare per ridurre il deficit della Romania, il più alto dell’Unione Europea in rapporto al PIL.