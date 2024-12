Lanazione.it - Renzi prosciolto nel processo Open: “Ha perso il giustizialismo, ha vinto la giustizia”

Firenze, 19 dicembre 2024 – “E’ la sconfitta del. Oggi hala giusitizia”. E’ un fiume in piena Matteodopo la decisione del gup nell’ambito del: tutti prosciolti per tutti i reati, una decisione che mette la parola fine a una vicenda giudiziaria durata oltre due anni. Secondo la procura erano circa 3,5 i milioni di euro che sarebbero arrivati nelle casse della fondazione, che dal 2014 al 2018 avrebbe incassato denaro agendo come una vera e propria costola del Pd in violazione delle norme sul finanziamento ai partiti. Accuse sempre contestate dache ha ingaggiato una battaglia anche a colpi di denunce contro i pm dell'inchiesta. In aula era presente anche il procuratore aggiunto Luca Turco - titolare dell'inchiesta con il pm Aldo Nastasi -, che il 24 dicembre andrà in pensione.